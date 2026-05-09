Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te ev sahibi dehşet saçtı: Tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle vurdu!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 10:55

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan tartışmada ev sahibi B.Ş., kiracısı Hamide G.'yi pompalı tüfekle ayaklarından vurarak yaraladı! Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. (39) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
