Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kilis-Hatay karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz bilinmeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bazı yolcular araçlardan fırlayıp yola savrulurken araçlardan biri alev alıp yanmaya başladı. Feci kaza sırasında otomobilde sıkışan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan müdahale sonrası çıkarıldı.

Kaza ihbarı üzerine Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Kilis'ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.