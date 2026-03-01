Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 1.03.2026 12:10

Gaziantep'te feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
  • ABONE OL

Gaziantep - Kilis Karayolunun Kalecik mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan ikisinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz