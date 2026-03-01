Gaziantep’te feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep - Kilis Karayolunun Kalecik mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan ikisinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

