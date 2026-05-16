Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te feci kaza: Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:38

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarlasını sürmek için yola çıkan 74 yaşındaki Ali Polat, traktörünün kontrolünü kaybederek devrilen aracın altında kaldı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polat'ın cenazesi köyünde toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, önceki gün Şahinbey ilçesi kırsal Bekişli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını sürmek için yola çıkan Ali Polat'ın (74) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası sürücü Polat, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde traktör sürücüsü Ali Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından dün kırsal Bekişli Mahallesi'nde defnedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

