Gaziantep’te feci kaza! Fabrika çatısından düşen işçi öldü

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akınal Sentetik adlı fabrikada meydana gelen olayda, işletmede temizlik personeli olarak çalışan İsmail Yırtıcı (33) çatı kısmında temizlik yaptığı sırada, bastığı çatının plastik örtüsünün kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İsmail Yırtıcı'nın yere düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı işçiyi Sanko Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. İsmail Yırtıcı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yırtıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.