Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:48 Son Güncelleme: 5.05.2026 10:52

Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi devrildi: 16 yaralı

Gaziantep Çevreyolu Küsget mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, işçi servisi şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Küsget mevkisinde meydana geldi. D.T.nin kullandığı 27 S 4972 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

16 YARALI

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücü ile 15 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
