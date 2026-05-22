Gaziantep’te feci kaza: Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu! 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı sebze yüklü tır, önünde seyir halinde olan Ahmet Ç. kontrolündeki 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı.
30 METREDEN UÇARAK TERS DÖNDÜ!
Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden ve Mersin'den Şanlıurfa Siverek'e gittikleri öğrenilen 3 kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.