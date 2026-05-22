Giriş Tarihi: 22.05.2026 22:55 Son Güncelleme: 22.05.2026 23:00

Gaziantep'te feci kaza: Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu! 3 ölü, 3 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü'nde otomobile arkadan çarpan sebze yüklü tır, yaklaşık 30 metreden aşağı uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı sebze yüklü tır, önünde seyir halinde olan Ahmet Ç. kontrolündeki 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı.

30 METREDEN UÇARAK TERS DÖNDÜ!

Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde viyadükten aşağı uçan tırda bulunan sürücü İslam Görgülü ile Abdurrahman Bölüş (64), Mevlüt Görgülü (37) ve TIR şoförü İsmail G. (23)'nin hayatını kaybettiği, otomobildeki 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirlendi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden ve Mersin'den Şanlıurfa Siverek'e gittikleri öğrenilen 3 kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyoldaki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
