Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:26

Gaziantep'te feci kaza: TIR ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü,1 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı mevkiinde meydana geldi. A.A.'nın (40) kullandığı 27 AHH 663 plakalı kamyonet ile S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonetteki Hasan A.'nın (30) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan A.'nın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

TIR şoförü S.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA