Gaziantep’te feci kaza: TIR ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü,1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı mevkiinde meydana geldi. A.A.'nın (40) kullandığı 27 AHH 663 plakalı kamyonet ile S.A. (27) yönetimindeki 13 ABA 722 plakalı TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonetteki Hasan A.'nın (30) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan A.'nın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.