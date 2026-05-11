Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 16:09 Son Güncelleme: 11.05.2026 16:11

Gaziantep’te meydana gelen kaza yürekleri dağladı. S.G.'nin kullandığı TIR ile Veysel Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Korkunç olayda 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş hayatını kaybederken 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kaza, sabah saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Lütfullah Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. S.G.'nin kullandığı 59 AEY 836 plakalı TIR ile Veysel Y.'nin kullandığı 27 APT 186 plakalı otomobil çarpıştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Ayşe Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan Sürücü Veysel Y. ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Demirbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
