Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te film gibi operasyon: Taksiyici rehin alıp polisle çatıştı! 2 şüpheli yakalandı...
Giriş Tarihi: 10.05.2026 18:48 Son Güncelleme: 10.05.2026 19:00

Gaziantep'te kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alan silahlı şahıs, polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndi. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca şehir merkezine girişte sona ererken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

MEHMET BONCUK
Olay, öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı.

EKİPLER KAÇAN ŞÜPHELİYİ KOVALADI

Şüpheli, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi.

POMALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Burada da polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüpheli, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden polislere ateş açtı.

OPERASYONLA SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Araban ilçesinde başlayıp Gaziantep kent girişinde sona eren kovalamaca ve çatışma anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin ticari araç içerisinden polislere ateş açtığı anlar, polislerin havaya açtığı ateş ve araçlarıyla çatışma ortasında kalan vatandaşların korku dolu anları yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ŞEHİTKAMİL #GAZİANTEP

