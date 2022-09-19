Gaziantep’te Gastronomi şöleni başladı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) büyük bir coşku ve katılımla devam ediyor.

15 Eylül'de kapılarını açan ve 18 Eylül'e kadar devam edecek uluslararası festival, fıstık hasadı ve şire yapımıyla başladı. Batalhöyük'teki festivalin açılışında yöresel kıyafetleriyle fıstık bahçesine giden Başkan Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri ağaçlardan fıstık topladı. Daha sonra, üzümlerle yapılan sucuk, muska, dilme, pekmez gibi ürünlere verilen genel isim olan 'şire' yapımına geçildi.

ŞAHİN: ÇEVREMİZİ KORUYUP ÖZE DÖNMEMİZ GEREKİYOR

Başkan Şahin, Batalhöyük'te yaptığı konuşmada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen GastroAntep Festivali'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bugün, yaklaşık 70 ülkeden katılımcı var. 300 ünlü ve Michelin yıldızlı şef burada. Bugün bir gastronomi şehrinde ne konuşuluyorsa, festivallerinde ne çalışıyorsa bunların hepsi Gaziantep'te konuşuluyor. Festivalimizin açılışına bakanımız teşrif etti. Kendisine hoşgeldiniz diyorum. Bu yılki GastroAntep başlığımız, 'Sürüdürülebilir Gastronomi'. Festivalimizi bu temada yürütme sebebimiz, pandemiyle birlikte sürdürülebilir kalkınma dünyanın en büyük gündemi. Bu kalkınma türünde insani ve çevresel kalkınma çok önemli. Çevremizi koruyup öze dönmemiz lazım. Öze dönmek için de yerel mutfağımıza bakmalıyız."

BAKAN ERSOY: BAŞKAN ŞAHİN, KENTTE YENİ BİR TREND YARATTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il protokolünün şehirde çok güzel işlere imza attıklarını ifade ederek, şunları aktardı: "Her sene gelişerek GastroAntep festivali devam ediyor. Bizim amacımız ülke içindeki hareketlilikleri hızlandırmak. Yaygın hale getirmek. Dünyanın her noktasından Türkiye'ye turist getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda merkezden bizlerin tek başına yaptığı çalışmalar çok çok önemli olsa da yerel yönetimlerin kendi içlerinde yaptıkları çalışmalar çok daha önemli. Burada yapılan bu işi çok önemsiyorum ve çok başarılı buluyorum. Tabi bunun yanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kentte yeni bir trend de başlattı. Coğrafi işaret konusunda çok sayıda ürünü tescil etti. Cumhuriyetin yüzüncü yılında yüz ürün tescillendi. Bununla beraber gastoronomi reçetesi de oluşuyor. Gaziantep, kültürü, gastoronomisi, tarihi ile bir cazibe noktası. Ülkemizde en çok gastronomi ürünü ihraç eden şehirlerin başında Gaziantep geliyor. Baklava ve fıstık gibi ürünler bunların en güzel örnekleri. Bu ürünlerin dünyada çok alıcısı var."

COĞRAFİ İŞARETLİ 60 ÜRÜN İÇİN TOPLU TESCİL TESLİM TÖRENİ

Festivalin ilk günü Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60'ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı. Başkan Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol, 100 coğrafi işaretli üründen 60'ının tescil belgelerini sergiledi.

Törende ayrıca, freezedry aracılığıyla dondurulup paketlenen Gaziantep'in yöresel ürünü beyran, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a sunuldu. Sıcak suyu üstüne eklediğinde aynı lezzetini koruyabilen beyranın paketinin açılmaması halinde 25 sene muhafaza edilebileceği bilgisi verildi. Öte yandan törenin devamında Başkan Fatma Şahin ile Bakan Ersoy'a kurutulmuş dondurma ikram edildi.

ŞAHİN: 100'ÜNCÜ YILDA 100 COĞRAFİ İŞARET ALACAĞIZ DEDİK

Festivalin ilk günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde "Sürdürülebilir Bir Gastronomi İçin Coğrafi İşaretlerin Önemi: Gaziantep Örneği" çalıştayı da düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Fatma Şahin, coğrafi işaret çalışmalarındaki başarı örneklerini şu sözlerle anlattı:

"Coğrafi işaret nedir, bir şehre gittiğin zaman senin neyi meşhur sorunun cevabıdır. Maalesef daha önceleri bunun çok değerini bilemediğimiz için döneri, yoğurdu komşulara kaptırdık. Daha birçok ürünümüzü yeterince sahiplenemedik. Valimin koordinasyonuyla bir şey başardık. Gazilik yolunda 100 yılı geride bıraktık. Bu yolculukta 100. yılda 100 coğrafi işaret alacağız dedik, vallahi aldık."

"Burada yetişmiş bir insan gücü var beşerî bir sermaye var dünyaya entegre olmuş bir oda yapımız var" diyen Şahin, şöyle devam etti: "Hamdolsun kutnu el tezgahlarıyla üretilen bir Osmanlı kumaşıydı. Bugün kutnu 'Kutnia' diye bir marka çıkardı. Dior yaz koleksiyonuna aldı, işte bu marka olma yolculuğu o kadar önemli bir yolculuk."

Tescil belgesi alan ürünlerden bazıları şöyle: "Gaziantep Simit Kebabı, Fasulyeli Kabak Dolması, Antep Alinaziği, Lebeniye Çorbası, Antep Lebeniye Çorbası, Antep Doğrama, Antep Yoğurtlu Patatesi, Antep Süzek Yapması, Antep Kabaklama, Antep İçli Köftesi, Antep Börek Çorbası, Antep Mumbar Dolması Antep Şekerli Peynir Böreği, Dolangel Tatlısı, Antep Pirpirim Aşı, Antep Yoğurtlu, Antep Katmeri, Antep Sumağı, Nizip Patlıcanı, Oğuzeli Nar Ekşisi."

RAYİHA BAHARAT MÜZESİ VE PEYNİR MÜZESİ AÇILDI

Festival etkinlikleri kapsamında, Rayiha Baharat Müzesi ve Peynir Müzesi için açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: "Bugün gastronomi dendiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep'tir. Bu açıdan Antep'in gastronomi turizminden daha yüksek pay alabilmesi, potansiyelinin doğru yönetilmesi ve dünya kentleriyle rekabet edebilmesi açısından bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Peynir Müzesi de şu an içinde bulunduğumuz Baharat Müzesi de büyük önem taşımaktadır."

İnsanların birçok açıdan yöresel ürünlere önem verdiğini anlatan Bakan Ersoy, "Bu açıdan dünyadaki en iyi örnekler arasında yer alan Baharat Müzesi gibi bir mekânın, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin UNESCO ile başlayan gastronomi macerasına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: BU MÜZENİN YAPIMI BİZİM İÇİN HAYALDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in İpek Yolu üzerinde bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: "Biz İpek Yolunu kardeşlik yoluna, sevgi yoluna, kalkınma yoluna dönüştürmüş bir ecdadın bugün taşıyıcılarıyız. Bu tarih bize emanet. Bu geçmiş bize emanet. Bugün bu geçmişten aldığımız ilhamla çalışıyoruz. İnşallah torunlarımıza, geleceğimize çok güzel eserler bırakacağız. Bu müzenin yapımına başladığımızda bu bir hayaldi. Hayaldi, gerçek oldu. Biz istedik. Çünkü döngüsel bir sistem var. İnsanoğlu her gün bir başka sorunla karşılaşabiliyor. İşte tam da bunun için GastroAntep festivalinin bu yılki teması, sürdürülebilirlik oldu."

Rayiha Baharat Müzesi, klasik durağan bir müze algısından daha çok hareketli, yaşayan, hikayeleri değişen, herkese söyleyecek sözü olan bir yapı olarak kurgulandı. Ziyaretçiler, raviyanlardan (hikâye anlatanlar) baharatın tarihini dinlerken Ar-Ge bölümünde de baharıtın DNA'sı özü, özgün efektleri araştırılacak. Restoran bölümünde de baharatı geçmişte tahtına oturtturacak yeni lezzetler tartışılıp tasarlanacak.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki Eski Hamam, Vakıflar Böge Müdürlüğünce restore edilerek Udma Peynir Müzesi adıyla tekrar hizmete açılan müzede ise peynirin üretim aşamasından sofradaki halini alması sürecine kadarki bütün safhaları ziyaretçilere gösterilecek. Müzede ayrıca ünlü şeflerin gösterilerinin sergileneceği bir restoran ve peynir satışlarının gerçekleşeceği bir market de bulunacak.

GASTROANTEP KORTEJİ İLE FESTİVAL COŞKUSU ŞEHRE YAYILDI

Fıstık hasadı ve şire yapımıyla başlayıp, müze açılışları ve etkinliklerle devam eden 4'üncü Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkusu düzenlenen kortej yürüyüşüyle tüm kente yayıldı. Yürüyüş Gaziantep Kalesi'nden başlayarak, Bakırcılar Çarşısı istikametinden Gaziantep Sanat Merkezi önüne kadar sürdü. Festival kapsamında şenlik havasında geçen korteje, Gaziantep protokolü, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirleri temsilcileri, kardeş şehirlerden gelen yetkililer, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları taşıyan gençler öncülüğünde, mehter takımının çaldığı marşların eşlik ettiği korteje nostaljik arabalar, bisikletliler ve motosikletli sürücülerin de katılımıyla, çevrede bulunan dükkanlar ile vatandaşların yoğun ilgisiyle GastroAntep coşkusu bütün şehri sardı.

ANADOLU ATEŞİ GÖSTERİSİYLE BÜYÜLEDİ

GastroAntep heyecanı, Festival Park'ta gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GastroAntep Festivali için gönderdiği mesajın okunmasının ardından festival coşkusunu yansıtan festival meşalesi yakıldı. Meşalenin yakılmasıyla doruk noktaya ulaşan heyecan Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Topluluğu'nun sahne almasıyla birlikte coşkuya dönüştü. Sahne alan grup, Anadolu'nun geleneksel halk oyunlarından harmanlayarak görsel bir şölen de sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, ünlü şeflerin bugün Gaziantep'te olduğunu aktararak şunları söyledi: "Gaziantep, sofrayla beraber hayatı ve insanı tanımlar. Bizim sofralarımız ata sözlerine yansır. 'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım', 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var' deriz. İşte gastronominin bir ekonomi, istihdam olduğunu, ihracat, muhabbet olduğunu, aşk olduğunu, sevda olduğunu biliriz. Yemeğe alın terini döker, helal kazancını koyarsan aşkla yaparsan katlandığını en iyi Gazi şehir bilir. Herkese 'Gaziantep'in sofrasında buluşalım' diyoruz. Bu bir medeniyet, inanç, muhabbet, aşk. Aşkımız daim olsun, soframızın, ağzımızın tadı eksilmesin diyorum."

VALİ GÜL: BU FESTİVAL BİR KALKINMA MODELİ

Törende konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in tarımsal ürünlerinin tanıtımla beraber aranır hale geldiğini aktararak şöyle konuştu: "Bu şehirde yüzyıllardır bu yemekler pişiyordu vardı ama bunu bir kalkınma modeline çevirmek önemli. Gastronomi kentiyle başlayan, coğrafi tescillerle bunu taçlandıran ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde 'Gaziantep ne yapıyor, nasıl yapılıyor?' denilip takip edilen bir şehir yaptığı için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Bu sadece yemeklerin tanıtıldığı ve gösterildiği bir festival değil, bu bir kalkınma modeli. İnanıyorum ki bu sürdürülebilir bir hale gelecek."

Festivalin ilk günü, gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve Anadolu ateşinin gösterilerinin ardından sona erdi.

18 Eylül'e kadar devam edecek festivalde; Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, uzman konukların katıldığı söyleşiler, Lokal Chef Yarışması, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Festivalin ikinci günü akşam Haluk Levent, üçüncü günü Emircan İğrek, dördüncü günü ise Derya Uluğ konserleriyle festival coşkusuna katılacak, festivalin konuklarına ve Gaziantep'e müzik dolu saatler yaşatacak.