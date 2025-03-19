Gaziantep’te iş kazası! Paletlerin altında kalan işçi öldü, 7 kişi gözaltına alındı

Şehitkamil ilçesinin 15 Temmuz mahallesinde bulunan Akan Park inşaatta meydana gelen olayda 23 yaşındaki Ahmet Kaya'nın üzerine palet düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda paletlerin altından çıkarılan Kaya, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.