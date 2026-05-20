Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada: 1 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 11:46

Gaziantep'te bir işyerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın iş yerine ateş açma anları ise kameraya yansıdı. Yakalanan şahsın, iş yerinde çalışan bir kıza telefonla rahatsızlık vermesine tepki gösteren işyeri sahibi ile tartıştığı için olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

İHA Yaşam
Olay, 19 Mayıs günü Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. isimli şahıs, pompalı tüfekle önüne geldiği iş yerine bir kaç el ateş etti. Olay anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştiren S.Ö. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan şahsın, iş yerinde çalışan bir kıza telefonla rahatsızlık vermesine tepki gösteren işyeri sahibi ile tartıştığı için olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

