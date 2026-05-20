Gaziantep’te iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada: 1 şüpheli yakalandı!

Olay, 19 Mayıs günü Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. isimli şahıs, pompalı tüfekle önüne geldiği iş yerine bir kaç el ateş etti. Olay anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.