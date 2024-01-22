Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te işyeri sahibi kiracısını öldürdü!
Giriş Tarihi: 22.1.2024 06:07

Gaziantep'te işyeri sahibi kiracısını öldürdü!

Gaziantep'te market işletmecisi Sezai Altın (48), taşınması için baskı yaptığı işyeri sahibi aynı zamanda eniştesi olan Süleyman C. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürüldü.

DHA
Gaziantep’te işyeri sahibi kiracısını öldürdü!

Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi Semt Parkı'nda meydana geldi. Süleyman C., iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'a taşınması konusunda baskı yaptı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine taraflar konuşmak üzere semt parkında buluştu. Burada başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C., üzerinde bulunan tabancayla kayınbiraderi Sezai Altın'a ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sezai Altın'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik
Son dakika haberi: Dev derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor farklı mağlup oldu...
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: 'Sadece İstanbul’ diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kolpaçino’nun bu kadar tutacağını düşünmemiştik
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te işyeri sahibi kiracısını öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA