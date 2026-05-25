Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Binlerce saat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.05.2026 12:09

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı binlerce saat ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

MEHMET BONCUK
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şehitkâmil ilçesinde M.G. isimli şahsa ait işyerinde kaçak malzemelerin bulunduğunun tespit edilince operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon 585 bin TL olan gümrük kaçağı; 3 bin 523 adet kol saati, bin 675 adet güneş gözlüğü, 403 adet el fanı, 167 adet oyuncak, 57 adet akıllı kol saati ele geçirildi. Ürünlere el konulurken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

