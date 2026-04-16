Giriş Tarihi: 16.04.2026 21:11

Gaziantep'te kadın cinayeti: Bıçakla öldürdü

Gaziantep'te 45 yaşındaki bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli daha sonra kendisini bıçaklayarak intihara kalkıştı.

MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kadın cinayeti: Bıçakla öldürdü
Nizip ilçesinin Tahtani Mahallesinde meydana gelen olayda Cumali Özkes (36) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Hatice Kübra Duran'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Kübra Duran kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan saldırgan ise ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının 8 yaşındaki oğlu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te kadın cinayeti: Bıçakla öldürdü
