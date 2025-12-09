Gaziantep’te kadın cinayeti: Sosyal medyadan tanıştığı adama kaçan karısını öldürüp başında bekledi!

İslahiye ilçesinin Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen olay şöyle gelişti: 35 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan iddiaya göre sanal medyada tanıştığı biriyle kaçtı. Kadının kaçtığını öğrenen akrabaları iz sürerek kadının Kayseri'ye gittiğini belirledi. Kayseri'ye giderek kadını geri getiren akrabalar Ayşe Kaplan ve eşi Osman Kaplan'ı barıştırdıktan sonra evden ayrıldı. Sabah erken saatlerde eşiyle tartışan Osman Kaplan (45) pompalı tüfekli ateş açarak karısını öldürdükten sonra jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen 112 Acil sağlık ekipleri 4 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşe Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırırken cenazenin başında bekleyen Osman Kaplan, eve gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.