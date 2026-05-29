Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te kahreden kaza! Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:57

Gaziantep’te kahreden kaza! Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü devrilen traktörün altında kaldı. 50 yaşındaki Bayram Ücel, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Gaziantep’te kahreden kaza! Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
  • ABONE OL

Kaza, İslahiye ilçesi kırsal Kaleobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını sürmek için yola çıkan Bayram Ücel'in (50) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası sürücü, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bayram Ücel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSLAHİYE #GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te kahreden kaza! Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA