Gaziantep’te kahreden olay! Serinlemek için dereye giren Eren hayatını kaybetti

Olay, dün öğleden sonra ilçenin İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Yıldırım, arkadaşları ile birlikte sıcaklardan bunalınca serinlemek için İdilli Deresi'ne girdi. Yüzme bilmeyen Yıldırım'ın bir süre sonra çırpındığını gören arkadaşları yardıma koştu.
ARKADAŞLARI İPLERLE KURTARMAYA ÇALIŞTI
Arkadaşı H.A. (18) çevrede bulduğu ipi beline bağlayıp suya girerek Eren Yıldırım'ı dereden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Acilde tedaviye alınan Eren Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.