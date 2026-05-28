Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te kahreden olay! Serinlemek için dereye giren Eren hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.05.2026 12:57

Gaziantep İslahiye’de meydana gelen olay yürekleri burktu. Serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi yaşayan 16 yaşındaki Eren Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yüzme bilmediği öğrenilen Eren’i arkadaşlarının dereden çıkardığı belirlendi. İşte detaylar…

Olay, dün öğleden sonra ilçenin İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Yıldırım, arkadaşları ile birlikte sıcaklardan bunalınca serinlemek için İdilli Deresi'ne girdi. Yüzme bilmeyen Yıldırım'ın bir süre sonra çırpındığını gören arkadaşları yardıma koştu.

ARKADAŞLARI İPLERLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Arkadaşı H.A. (18) çevrede bulduğu ipi beline bağlayıp suya girerek Eren Yıldırım'ı dereden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acilde tedaviye alınan Eren Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buse Sever - Editör
