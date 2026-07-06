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Giriş Tarihi: 6.07.2026 20:47

Gaziantep'te kamyon dehşeti! Baba ve oğul ölümden döndü

Gaziantep’te taziyeden dönen baba ve oğlun içinde bulunduğu araca kamyon çarptı. Kamyon otomobile çarptıktan sonra bir evine bahçesine girdi. Kazada 2 kişi ölümden kıl payı döndü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kamyon dehşeti! Baba ve oğul ölümden döndü
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Şahinbey ilçesinin Sarıt köyü çıkışında meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden dönen kamyon eski meclis üyesi Bayram Özdemirli ve AK Parti il yönetim kurulu üyesi olan oğlu İbrahim Özdemirli'nin içinde bulunduğu aracı ezdikten sonra bir evin bahçesine girerek durabildi. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken Özdemirli ve oğlu şans eseri ölümden döndü. Yaralanan Bayram Özdemirli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep'te kamyon dehşeti! Baba ve oğul ölümden döndü
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