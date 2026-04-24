Gaziantep’te kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk karakola başvurdu: "Babamı öldürdüm, bizi taciz ediyordu"

Şahinbey ilçesinin Güzelvadi mahallesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu mahallede bulunan polis karakoluna giderek babasını bıçakladığını söyledi. E.B.'nin başvurusu üzerine eve gelen polis ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini görünce durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Ali Bal'ın cesede olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"EVDE UYGUNSUZ KIYAFETLE GEZİP TACİZ EDİYORDU"

Polise ifade veren E.B.'nin babasının işsiz olduğu ve çalışmadığını, annesinin ise bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı için evde olmadığı sırada babasının uygunsuz kıyafetlerle evde gezdiğini ve kendisi ile ablasını taciz ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TACİZLE SUÇLANMIŞ

Öte yandan Ali Bal'ın adının 2 yıl önce Gaziantep'te kaybolan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın olayında da gündeme geldiği ortaya çıktı. 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ailesi çocuklarının akıbetinin ortaya çıkarılması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına çıkmış, ünlü gazeteci Müge Anlı, Yanıç'ın kaybolmasıyla ilgileri olduğu iddia edilen bazı kişileri programa çıkarmış, yayına katılan Bekir adlı arkadaşı, Cin Ali lakaplı Ali Bal'ın tacizci olduğunu ve kaybolan Yanıç'ı hırsızlık yapmaya teşvik ettiğini iddia etmişti. Ali Bal'a yönelik ağır ithamlarda bulunan kişi "Sen, bir kişiyle başka bir şahsı daha çıkarıp silahla tehdit etmiş adamsın. Ali Yanıç'a şantaj yaptın. Bir kadını istismar ettin. Ali'yi de istismar ettin, yanındaki kişileri hep istismar ettin" demişti.

"BEN NAMUSLU ADAMIM"

Bu iddiaya tepki gösteren Ali Bal ise, taciz iddialarının kendisine yakışmadığını, kendisinin namuslu bir kişi olduğunu savunarak ünlü sunucudan telefonunun incelenmesini istemişti. Program sırasında agresif ve küfürlü konuşmalarıyla dikkat çeken Ali Bal ünlü sunucu tarafından sarhoş olduğu için sık sık uyarılmıştı.