Gaziantep’te kan donduran olay: Asitle öldürmeye çalıştı

Şahinbey ilçesinin Yeşilyurt Mahallesinin 197300 Nolu küme Evler Gülnihal Sitesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Medine Gaffurova'nın yaşadığı eve gelen kocasının eski karısı, elindeki pakette bulunan yanıcı maddeyi kadının yüzüne attı.

Yüzü, kolları ve göğsünden ağır yaralanan Gaffurova'nın çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede Gafurova'nın kolları, yüzü ve göğüs kısmında asit yanığı olduğu belirlenince talihsiz kadın ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Medine Gaffurova, hastanenin Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınırken, polis kadının yakalanması için çalışma başlattı.