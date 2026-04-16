Gaziantep’te kan donduran olay: Tartıştığı kadını öldürdü ardından bileklerini kesti!

Giriş Tarihi: 16.04.2026 22:54

Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda, 4 çocuk annesi kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla canice katledildi. Olay sırasında evde bulunan çocuk durumu ihbar ederken, saldırganın daha sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Olay, Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si engelli 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla Hatice Kübra D.'yi göğsünden bıçakladı.

ÇOCUĞU EMNİYETE GİDEREK YARDIM İSTEDİ

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri durumu fark ederek emniyete gidip "annem evde yaralı" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri ise komşuların evde iki yaralı olduğunu söylemesi üzerine eve girdi. Ağır yaralanan Hatice Kübra D. ile olayın şüphelisi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin, olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hatice Kübra D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan, ölen kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

