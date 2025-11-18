Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesi! 65 yaşındaki kadın soba kurbanı

Oğuzeli ilçesinin kırsal Dokuzyol mahallesi Yeşilyurt sokakta meydana gelen olayda, sabaha karşı uyanan aile üyeleri 65 yaşındaki Aliye Açıkgöz'ün kaldığı odaya baktıklarında yaşlı kadın ve yanındaki torununu hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yakınında bulunan torunu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.