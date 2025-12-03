Gaziantep’te kaybolan çocuk Hatay’da bulundu!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 1 Aralık'ta "Markete gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Eye A.'nın ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. En son A.Ç. isimli bir erkek çoğuyla görülen Eye A.'nın bulunması için arama çalışması çevre illere genişletildi. A.Ç.'nin annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığını tespit eden ekipler, arama çalışmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. A.Ç.'nin annesin evi ve gidebilecekleri yerlerde arama yapan ekipler, çocukları bulamadı. Eye A. ve A.Ç.'nin Antakya'dan Kırıkhan'a seyir halindeki bir araçta olduklarını belirleyen ekipler, yolda önlem aldı. Çocukların içinde olduğu aracı durduran ekipler, Eye A. ve A.Ç.'yi buldu. Çocuklar, daha sonra ailelerine teslim edildi.