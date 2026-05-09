Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te komşu kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 12:44

Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi'nde komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti. S.B. isimli şahıs, telefonda sokağa çağırdığı komşusu Muhammed Furkan Ağtaş'ı çıkan kavga sırasında yaraladı.Hastaneye kaldırılan Ağtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından kaçan zanlı S.B. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldiği. İddiaya göre; S.B. ile komşusu Muhammed Furkan Ağtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra S.B., Ağtaş'a telefon açıpi sokakta konuşmak istediğini söyledi. Sokakta buluşan iki komşu arasında tartışma yeniden çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.B.,Ağtaş'ı yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ağtaş, Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağtaş, burada kurtarılamadı. Ağtaş'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ağtaş'ın cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Öte yandan kaçan şüpheli sabah saatlerinde yakalandı, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
