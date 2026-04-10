Gaziantep’te korku dolu anlar! Rehin aldığı sevgilisini yaraladı yetmedi polise ateş açtı: Teslim olunca…

Olay, Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U. (49) isimli şahıs, polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.
SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI
Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı.