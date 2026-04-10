Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te korku dolu anlar! Rehin aldığı sevgilisini yaraladı yetmedi polise ateş açtı: Teslim olunca…
Giriş Tarihi: 10.04.2026 17:01

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 49 yaşındaki Latif U. İsimli sabıkalı şahıs 5 kişiyi rehin aldı. Polisin ‘teslim ol’ çağrılarına ateş açarak karşılık veren Latif U. rehinelerden sevgilisini topuğundan yaraladı. Uzman psikolog tarafından ikna edilerek teslim olunca yaptığı ise pes dedirtti. İşte, akılamaz olayın detayları…

Olay, Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U. (49) isimli şahıs, polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.



SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı.

4 REHİN YETMEDİ 5'İNCİYİ ALDI

Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şahsın rahat tavırları ve sigara içmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

