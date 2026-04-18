Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te korkunç kaza! Taksinin metrelerce savurduğu genç kız hayatını kaybetti: Yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:34

Gaziantep’te korkunç kaza! Taksinin metrelerce savurduğu genç kız hayatını kaybetti: Yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı!

Gaziantep’te yolun karşı tarafına geçmek isteyen 21 yaşındaki Meryem Şahan'a hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi çarptı. Kazanın şiddetiyle genç kız metrelerce savruldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahan’ın yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı. İşte olayın detayları…

İHA Yaşam
Gaziantep’te korkunç kaza! Taksinin metrelerce savurduğu genç kız hayatını kaybetti: Yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı!
Olay, 16 Nisan günü akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Meryem Şahan'a hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi çarptı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE METRELERCE SAVRULDU

Olay sonrası metrelerce savrularak yere düşen Meryem Şahan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.



KORKUNÇ KAZA ANBEAN ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Genç kızın ölümüne neden olan feci kaza anları ise arkadaki başka bir aracın ön cam kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen ticari taksinin seyir halindeyken aniden yola çıkan Meryem Şahan'a çarpma ve sonrasında genç kızın metrelerce savularak yere düşme anları yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te korkunç kaza! Taksinin metrelerce savurduğu genç kız hayatını kaybetti: Yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı!
