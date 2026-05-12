Gaziantep’te korkutan kaza: İki araç birbirine girdi! 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, Nurdağı-Hassa yolu 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, R.B. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Y.E.Y. (25) idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç da yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Y.E.Y. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki yeğeni H.A.Y. ile diğer aracın sürücüsü R.B. ve yolcular E.M. ile M.H. hafif şekilde yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Y.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.