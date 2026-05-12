Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te korkutan kaza: İki araç birbirine girdi! 1’i ağır 5 yaralı
Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:24

Gaziantep'in İslahiye çarpışan iki otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Nurdağı-Hassa yolu 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, R.B. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Y.E.Y. (25) idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç da yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Y.E.Y. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki yeğeni H.A.Y. ile diğer aracın sürücüsü R.B. ve yolcular E.M. ile M.H. hafif şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Y.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP

