Gaziantep’te okula giden çocuğa çarpıp kaçan sürücü gözaltında

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okula giden Berat'a çarpıp olay yerinden kaçan A.B isimli sürücü polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

"DİREKSİYON BAŞINDAKİ BİR İHMAL BİR AİLEYE ACI BIRAKIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Direksiyon başındaki her ihmal; bir anneye, bir babaya, bir aileye hayatları boyunca unutamayacakları büyük bir acı bırakır. Biraz sabretsek ne olur? Biraz beklesek ne olur? Çocuğun bacağına ya bir şey olsaydı? Değer mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin amacı, kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.