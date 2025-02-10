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Giriş Tarihi: 10.2.2025 22:34 Son Güncelleme: 10.2.2025 22:50

Gaziantep'te operasyon! Cinayet zanlısı 5 kişi yakalandı

Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin parkta bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te operasyon! Cinayet zanlısı 5 kişi yakalandı

09.02.2025 tarihinde Şehitkamil ilçesinin Atatürk Mahallesinde Sağlıklı Yaşam Parkında Eyüp Arıcı isimli gencin öldürülmesi olayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "09.02.2025 tarihinde Atatürk Mahallesinde Sağlıklı Yaşam Parkında E.A isimli gencin öldürülmesi olayı ile ilgili 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmış, yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ile 1 adet kesici alet ele geçirilmiştir. Suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

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Gaziantep'te operasyon! Cinayet zanlısı 5 kişi yakalandı
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