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Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:42

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İHA
Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si ağır 6 yaralı
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Gaziantep'teki kaza, İslahiye ilçesi Değirmencik konutları yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.D. kontrolündeki 34 REF 56 plakalı otomobil ile E.Ö. kontrolündeki 27 AUR 724 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AUR 724 plakalı hafif ticari araç taklalar atarak ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.D., oğlu A.D. ve İ.P. hafif şekilde; hafif ticari araç şoförü E.Ö. ve araçta yolcu olan M.G. ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
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