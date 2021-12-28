Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e çıktı!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:37

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e çıktı!

DHA
Gaziantep’te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e çıktı!

Sahte içki can almaya devam ediyor... Gaziantep'te, hastaneye kaldırılan Halil Bozkurt (55), hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Halil Bozkurt, 25 Aralık Cumartesi günü alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi Bozkurt'u ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Bozkurt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 çocuk babası Halil Bozkurt'un hayatını kaybetmesiyle kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA