Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te şantaj ve cinsel saldırı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 12:39

Gaziantep'te şantaj ve cinsel saldırı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!

Gaziantep'te Mehmet K. isimli şüphelinin iş bulma ve sosyal yardım sağlama vaadiyle kandırdığı 2 kadına şantaj yapıp cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Mehmet K. ve olaya karışan 1 kadın tutuklandı.

DHA Yaşam
Gaziantep’te şantaj ve cinsel saldırı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet K.'nin, ekonomik zorluk yaşayan kadınlara 'iş bulma' ve 'sosyal yardım sağlama' vaadiyle yaklaşarak güven kazandığı, ardından da şantaj ve cinsel istismarda bulunduğunu belirledi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ekipler, Mehmet K. ile olaya karıştığı belirtilen bir kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K., Ö.G. ve G.K. adlı kadınlara şantaj yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te şantaj ve cinsel saldırı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz