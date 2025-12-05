Gaziantep’te şantaj ve cinsel saldırı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı!

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ekipler, Mehmet K. ile olaya karıştığı belirtilen bir kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K., Ö.G. ve G.K. adlı kadınlara şantaj yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.