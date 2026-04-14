Gaziantep’te siber dolandırıcılık operasyonu: 58 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, yurtdışından yayın yapan internet siteleri üzerinden ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı düzenlenen operasyonda 12'si cezaevinde olmak üzere toplam 58 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 47 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 3 hard disk, 3 flash bellek, 2 adet tablet, 2 adet bilgisayar, 1 adet tüfek 2 adet başkasına ait kimlik kartı ile 40 Bin TL ele geçirildi. Yurt dışından yayın yapan sunucular üzerinden sahte siteler oluşturarak ürün şatışı vaadiyle örgütlü şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin 2025 yılı içinde toplam 40 milyon TL hesap hareketliliğinin olduğu tespit edildi.