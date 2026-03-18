Gaziantep’te silahlı kavga! 1 kişi ağır yaralandı

Şehitkamil ilçesinin Kuzeyşehir bölgesinde meydana gelen olayda i, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme tokat giriştiği kavgada bir kişi de silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 43 yaşındaki Serdal Ö. ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan şahsın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!