Gaziantep’te silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki komşu aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavga sırasında kavgaya karışanlardan bir kişinin kardeşi olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ağır yaralandı.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Kuş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Ali Çekiç de yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Ali Kuş'un görevde değil izinli olduğu öğrenildi