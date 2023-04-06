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Giriş Tarihi: 6.4.2023 21:22 Son Güncelleme: 6.4.2023 22:08

Gaziantep'te silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki komşu aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavga sırasında kavgaya karışanlardan bir kişinin kardeşi olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ağır yaralandı.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Kuş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Ali Çekiç de yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Ali Kuş'un görevde değil izinli olduğu öğrenildi

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Gaziantep'te silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaşamını yitirdi
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