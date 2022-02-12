Gaziantep’te soba faciası! Anneanne, kızı ve torunu zehirlenerek hayatını kaybetti!





ANNEANNE, KIZI VE TORUNU EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.