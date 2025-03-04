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Giriş Tarihi: 4.3.2025 16:24 Son Güncelleme: 4.3.2025 16:29

Gaziantep'te 8 kişi sobadan zehirlendi

Gaziantep'te kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastanelik oldu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te 8 kişi sobadan zehirlendi

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nin kırsal Terken mahallesinde meydana gelen olayda bir aile kömür sobasını açık bırakıp uyudu. Gece yarısı rahatsızlanan aile bireyleri zehirlendiklerini anlayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından aileyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Nizip ilçesinin Yarımtepe mahallesinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aile fertlerinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde zehirlendiklerini anlayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki şahsı hastaneye kaldırdı.

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Gaziantep'te 8 kişi sobadan zehirlendi
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