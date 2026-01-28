Gaziantep’te sokak ortasında koca vahşeti: Öldüresiye darp edildi!

"YERDE BULDUĞU TAŞLA KAFASINA VURARAK KIZIMI YARALIYOR VE KOMALIK HALE GETİRİYOR"

Yaşananlara tepki gösteren Nazlı Y.'nin babası Mehmet Karaçalı, "Kızım, 9 seneden bu yana kocasından şiddet görüyor ve 3 kez karakolda darp raporu aldı. En son dün, şehrin göbeğinde 'ifadeni geri çekeceksin' diyerek götürmüş ve kızım da ifadesini çekmek istemediğini belirtmiş. Sonra kucağında çocukla arabadan inip kaçarken vuruyor, yere yatırıyor. O esnada vatandaşlar yaklaşamıyor. Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor ve komalık hale getiriyor. Kızım yine o sırada vatandaşlara sığınıyor ve hastaneye getiriliyor. Bizi aradıklarında biz de hastaneye geldik. Kızımda bayağı kötü bir darp var. Gözünün kaymaması için işlem uygulandı. Platin aldık. Boşanma aşamasındaki eşi bunu yapıyor" dedi.