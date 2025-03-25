Gaziantep’te sosyal medya dolandırıcılığı: 8 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa illerinde toplam 8 ayrı adreste suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınsı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait; 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart, 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalar sonucu ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldı