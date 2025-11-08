Gaziantep’te sulama kanalı can aldı: 2 yaşındaki Hasan kurtarılamadı!

Acı olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalnızbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan İbrahim, oyun oynadığı sırada evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü. Durumu fark eden ailenin müdahalesi ile çocuk, sulama kanalından çıkarıldı. Hasan İbrahim, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Hasan İbrahim, kurtarılamadı. Hasan İbrahim'in cansız bedeni Gaziantep Adli tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.