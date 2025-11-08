Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te sulama kanalı can aldı: 2 yaşındaki Hasan kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 12:37

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Hasan İbrahim (2), hastaneye kaldırıldı. Minik Hasan'ın hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalnızbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan İbrahim, oyun oynadığı sırada evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü. Durumu fark eden ailenin müdahalesi ile çocuk, sulama kanalından çıkarıldı. Hasan İbrahim, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Hasan İbrahim, kurtarılamadı. Hasan İbrahim'in cansız bedeni Gaziantep Adli tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

