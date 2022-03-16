Gaziantep’te tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep'te yüksek faizle borç verdikleri vatandaşları tehdit ederek zorla senet imzalatıp fazla para alan tefeci çetesi polisin operasyonuyla çökertildi. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan 16 şüphelinin baskın düzenlenen adreslerinde çok sayıda senet ve para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda olan kişileri verdikleri yüksek faizle borç batağına sürükleyen ve tehdit ederek zorla para alan tefeci çetesine operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çete üyelerinin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

19 ayrı adrese insansız hava aracı (İHA), zırhlı araçlar ve Polis Özel Harekat (PÖH) desteğiyle yapılan baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda senet ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik" suçlarından yasal işlem başlatıldı.