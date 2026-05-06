Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te tüneli kapatan düğün konvoyundaki araçlara 180 biner lira ceza!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 21:21

Gaziantep'te tüneli kapatan düğün konvoyundaki araçların trafiği engellemesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 7 aracın 4’üne 180 bin lira ceza uygulanırken, araçlar 120 gün de trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir sosyal medya hesabından 100. Yıl Tünelleri'nde düğün konvoyunda yer alan araçların durup trafiği engellediği, araçtan inenlerin eğlendiği görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada plakası tespit edilen 7 aracın 4'üne 'Tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapma' ihlalinden ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 120 gün trafikten men edildi, sürücü belgelerine de 120 gün el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
