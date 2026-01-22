Gaziantep’te uçuşlar iptal edildi

Gaziantep'te devam eden ve etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanında uçuşlar 23 Ocak 2026 günü (yarın) saat 14:00'e kadar iptal edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Havalimanımıza karla mücadele amacıyla DHMİ tarafından başka illerden 2 araç takviyesi daha yapılmış olup, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatılmıştır" denildi.