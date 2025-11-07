Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 19 tutuklama
Giriş Tarihi: 7.11.2025 14:02

Gaziantep'te yaklaşık 6 ay süren teknik ve fizik takibin ardından yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

İHA
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

