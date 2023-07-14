Gaziantep’te yasa dışı faaliyetler nedeniyle 8 bin 412 siteye erişim engeli getirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, 1 Ocak–13 Temmuz 2023 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda internet üzerinden sahte araç kiralama, büyükbaş-küçükbaş hayvan satışı, konteyner satış ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 290 sosyal medya paylaşım platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 164 şüpheli olmak üzere toplam 454 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasadışı bahis ile mücadele kapsamında, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynanmasına imkân sağlayan 5 bin 991, fuhuş için yer ve imkan sağlayan, müstehcenlik içeren 934, dolandırıcılık amacıyla kullanılan 658, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma amacıyla kullanılan 946 olmak üzere toplam 8 bin 412 internet sitesine Türkiye'den erişim sağlanması engellendi. Çalışmalar sonucu 65 faili meçhul olayın da aydınlatılması sağlandı.