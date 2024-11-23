Gaziantep’te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 bakım personeli gözaltına alındı

Bakanlık açıklamasında olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek çocukların uzman hekimlerce yapılan muayenesinin yapıldığı, yapılan muayenede çocukların ciltlerindeki yaraların travma veya dermatolojik nedenlerden kaynaklanmış olabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücutlarında kızarıklıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte 13 Kasım'da konuyla ilgili tutanak tespit edilerek güvenlik kameraları geriye dönük olarak izlenmiştir. Sağlık kontrolleri ve çocukların yaş ve psikolojik durumlara dikkate alınarak yapılan psikolojik görüşmeler sonucunda il müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayene sonucu yaraların travma veya dermatolojik rahatsızlıklar sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla konunun anlaşılmasının uygun olacağı açıklanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli açığa alınarak gözaltına alınmıştır."