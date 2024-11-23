Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 bakım personeli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:32 Son Güncelleme: 23.11.2024 15:33

Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 bakım personeli gözaltına alındı

Gaziantep'te yetiştirme yurdundaki iki çocuğa işkence yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan  açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, 1 bakım personelinin gözaltına alındığı bildirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 bakım personeli gözaltına alındı

Bakanlık açıklamasında olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek çocukların uzman hekimlerce yapılan muayenesinin yapıldığı, yapılan muayenede çocukların ciltlerindeki yaraların travma veya dermatolojik nedenlerden kaynaklanmış olabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücutlarında kızarıklıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte 13 Kasım'da konuyla ilgili tutanak tespit edilerek güvenlik kameraları geriye dönük olarak izlenmiştir. Sağlık kontrolleri ve çocukların yaş ve psikolojik durumlara dikkate alınarak yapılan psikolojik görüşmeler sonucunda il müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayene sonucu yaraların travma veya dermatolojik rahatsızlıklar sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla konunun anlaşılmasının uygun olacağı açıklanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli açığa alınarak gözaltına alınmıştır."

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Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 bakım personeli gözaltına alındı
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