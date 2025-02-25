Gaziantep’teki cinayetin sebebi ortaya çıktı! 1 kişi ölmüştü...

2 ZANLI YAKALANDI, OLAYIN ALTINDAN ÇOCUK KAVGASI ÇIKTI
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi...