Gaziantep’teki gece kulübü davası! 2 kişi ölmüştü: Tutuklu sanıktan şok savunma!



Eyüp Öğe



"FİZİK TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR"

Tutuklu sanık Ercan Y., savunmasında, "15 gün boyunca hastanede tedavi gördüm. Vücudumun çeşitli yerlerinden vuruldum. Halen sağlık sorunlarım devam ediyor ve fizik tedavi görmem gerekiyor. Cezaevi şartlarında kalmam sağlığım açısından uygun değil. Yaşanan olayda sadece karşı taraf değil, ben ve ailem de mağdur olduk. Olay karşılıklı silahlı çatışma şeklinde gerçekleşmesine rağmen yalnızca benim tutuklu bulunuyorum. Ayrıca annem felçli ve bakıma muhtaç. Dört çocuğum var, onların da sorumluluğunu taşımak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Savcı mütaalasında, eksik hususların giderilmesini isteyerek, Ercan Y.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ercan Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Daha önce kriminal incelemeye gönderilen dosyaya ilişkin raporun beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme ayrıca, Berat B.Ş. hakkında zorla getirme kararı verdi.